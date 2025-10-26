Restauran capilla de Guadalupe

REAL DE CATORCE.- Arranca la segunda etapa de restauración de la capilla de Guadalupe en el Pueblo Mágico, una de las más antiguas que hay en el municipio, que ya se encuentra muy deteriorada por lo que se rescatará el recinto religioso, sobre todo la pintura del Calvario de Jesús, que a mucha gente le gustaría verla en buenas condiciones, ya que desde hace mucho tiempo se encuentra dañada.

Para llevar a cabo la segunda etapa de obras en esta capilla, se restaurará la pintura Calvario de Jesús que se encuentra en el interior de la capilla, el objetivo es rescatar el recinto religioso, pues el turismo religioso es algo que destaca en este Pueblo Mágico, y a mucha gente le gustaría ver esta pintura que se encuentra deteriorada, pues será un hermoso mural cuando quede restaurado.

Para iniciar la segunda etapa y restauración del Calvario de Jesús estuvo presente el alcalde Javier Sandoval Torres, acompañado de autoridades municipales, representantes de instituciones estatales, así como el obispo Margarito Salazar Cárdenas, el párroco de Catorce, Ramiro de la Cruz y el ex párroco de Catorce, Francisco Ramírez, que fue quienes iniciaron este proyecto.

Esta obra es para preservar y rescatar el patrimonio histórico, cultural y religioso de Catorce pues este es un espacio emblemático que tiene muchos años y hay que preservarlo, pues a lo largo de los años, este lugar se ha convertido en un sitio histórico y cultural, aunque se dejó en el olvido.

