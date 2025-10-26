Reportan en redes sociales intoxicados en una fiesta

CIUDAD VALLES.- Difundieron en redes sociales reportes de jóvenes intoxicados en una fiesta multitudinaria en un salón de eventos de la Fray Andrés de Olmos, pero ningún hospital ni la Cruz Roja atendió a nadie intoxicado por alcohol, droga o alimentos durante la noche del viernes o madrugada del sábado.

Este viernes por la noche y madrugada de sábado hubo una fiesta de disfraces en el salón El Pueblito que, desde anoche, temprano, estaba abarrotado y una de las noticias de este sábado en la mañana fue que había jóvenes que habían caído intoxicados durante la fiesta, sin embargo, la información parece ser un bulo, o fake news, ya que la Cruz Roja de Valles no tuvo ningún llamado de la noche de viernes o madrugada de sábado de ese lugar.

Así como tampoco hubo ningún intoxicado ingresado en el Hospital del IMSS, sólo una mujer caída de moto en estado de ebriedad, ni en el Hospital General de Valles, así como tampoco en el Sanatorio Metropolitano, que es la clínica particular más grande de la ciudad.

Durante el viernes, había muchas quejas de los mismos padres de familia sobre la organización de esas fiestas, sin embargo, no hubo ninguna intoxicación durante el lapso descrito, al menos salido de El Pueblito.

