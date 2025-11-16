logo pulso
Estado

Capacitan a personal en equinoterapia

Se brindan sesiones para que el paciente reciba estímulos de esta terapia

Por Carmen Hernández

Noviembre 16, 2025 03:00 a.m.
A
RIOVERDE.- Capacitan al personal del  Desarrollo Integral de la Familia (DIF) sobre introducción a la equinoterapia para brindar esta terapia a pacientes para que recuperen su salud. 

El personal de la Usaer del Dif de San Ciro de Acosta y Rioverde, recibió la capacitación que fue impartida por personal del Dif de Rioverde.  

Entre los temas que se trataron fue manejo básico del caballo, postura y equilibrio del paciente para que pueda tener resultado de la terapia que recibe. 

Así como principios de la equinoterapia, seguridad de las sesiones, estímulos sensoriales y su efecto en el cuerpo.  

Lo que se busca es que tengan las herramientas necesarias a la hora de realizar su trabajo y que sean de beneficio para el paciente para recuperar su salud.

