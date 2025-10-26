logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

REFLEXIONAN SU FE

Fotogalería

REFLEXIONAN SU FE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Casi 10 mil casas siniestradas por las inundaciones

Según censo levantado por el Gobierno Federal

Por Redacción

Octubre 26, 2025 03:00 a.m.
A
Casi 10 mil casas siniestradas por las inundaciones

CIUDAD VALLES.- El Gobierno del Estado contabilizó hace más de una semana tres mil 725 viviendas afectadas, el Gobierno Federal terminó censando casi 10 mil casas siniestradas por las inundaciones. 

Hace poco más de una semana, en una reunión de autoridades de primer nivel de Gobierno del Estado se informó que la cantidad de casas siniestradas había sido de más de tres mil 700, sin embargo, en el censo hecho por Servidores de la Nación que acudieron a la Huasteca para contar la cantidad de damnificados, concluyeron que son un total de nueve mil 985 viviendas que fueron arrasadas por aluviones y lodo, como lo dio a conocer en esta semana, la misma Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo en una de sus sesiones Mañaneras del Pueblo. 

De acuerdo con la oficina de la Secretaría de Bienestar en San Luis Potosí, por ahora se han entregado cinco mil 699 apoyos monetarios y alimentarios (57 por ciento del total de casas o familias damnificadas)

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Restauran capilla de Guadalupe
Restauran capilla de Guadalupe

Restauran capilla de Guadalupe

SLP

Jesús Vázquez

Inician segunda etapa, que incluirá pintura del Calvario de Jesús

Reportan en redes sociales intoxicados en una fiesta
Reportan en redes sociales intoxicados en una fiesta

Reportan en redes sociales intoxicados en una fiesta

SLP

Redacción

Aunque no hay noticias ni en hospitales ni Cruz Roja de algún caso

Hoteleros esperan lleno por Xantolo
Hoteleros esperan lleno por Xantolo

Hoteleros esperan lleno por Xantolo

SLP

Redacción

Celebrará iglesia el día de fieles difuntos
Celebrará iglesia el día de fieles difuntos

Celebrará iglesia el día de fieles difuntos

SLP

Carmen Hernández

Se realizará la Marcha de los Santos