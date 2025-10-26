CIUDAD VALLES.- El Gobierno del Estado contabilizó hace más de una semana tres mil 725 viviendas afectadas, el Gobierno Federal terminó censando casi 10 mil casas siniestradas por las inundaciones.

Hace poco más de una semana, en una reunión de autoridades de primer nivel de Gobierno del Estado se informó que la cantidad de casas siniestradas había sido de más de tres mil 700, sin embargo, en el censo hecho por Servidores de la Nación que acudieron a la Huasteca para contar la cantidad de damnificados, concluyeron que son un total de nueve mil 985 viviendas que fueron arrasadas por aluviones y lodo, como lo dio a conocer en esta semana, la misma Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo en una de sus sesiones Mañaneras del Pueblo.

De acuerdo con la oficina de la Secretaría de Bienestar en San Luis Potosí, por ahora se han entregado cinco mil 699 apoyos monetarios y alimentarios (57 por ciento del total de casas o familias damnificadas)