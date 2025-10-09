Celebra la ETI 16 50 años de fundación

CIUDAD VALLES.- Más de 40 mil estudiantes han egresado de la ETI 16, a 50 años de su fundación, de acuerdo con cálculos de la dirección de la institución educativa.

Esta mañana, el director de la Secundaria Técnica más antigua de Valles, Eduardo Martínez Ramírez, junto a su equipo de colaboradores dio a conocer que, en la semana hábil del 20 al 24 de octubre habrá eventos culturales y deportivos para celebrar el medio centenario de la institución que ha brindado a Valles 47 generaciones de estudiantes, muchos de ellos incluso participarán en foros para dar a conocer su trayectoria de éxito a los actuales alumnos de la ETI.

En la sesión de información sobre los festejos se dio a conocer que habrá un desfile el 20 de octubre por la tarde, en el que participarán alumnos de decenas de generaciones, que, en conjunto y a lo largo de los años suman alrededor de 40 mil personas surgidas de la escuela.