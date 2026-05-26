Celebró Iglesia Católica el Domingo de Pentecostés

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Matehuala.- Iglesias católicas celebraron el Domingo de Pentecostés, una de las festividades más importantes para la religión católica, ya que conmemora la llegada del Espíritu Santo sobre los apóstoles y la Virgen María.

De acuerdo con integrantes de diferentes parroquias, efectuaron misas especiales, horas santas y actividades religiosas para invitar a la población a fortalecer su fe y participar en las celebraciones litúrgicas.

Asimismo, señalaron que muchas personas acostumbran vestir de color rojo, ya que representa el fuego del Espíritu Santo.

El Domingo de Pentecostés se celebra 50 días después de la Pascua y es considerado por la Iglesia Católica como el nacimiento de la Iglesia, debido a que, según las Sagradas Escrituras, los apóstoles recibieron el Espíritu Santo y comenzaron a predicar el evangelio en diferentes partes del mundo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En diversas parroquias de Matehuala esperan una importante participación de fieles católicos, quienes acudirán en familia a las celebraciones religiosas.

Algunas iglesias también estarán llevando a cabo cantos, oraciones y convivencias para conmemorar esta fecha especial dentro del calendario litúrgico.

Sacerdotes hicieron un llamado a la ciudadanía para vivir esta festividad con fe, esperanza y unión familiar, además de aprovechar este día para reflexionar y acercarse más a Dios.