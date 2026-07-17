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Cerrarán oficina de SRE

Por Jesús Vázquez

Julio 17, 2026 03:00 a.m.
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Cerrarán oficina de SRE
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      Matehuala.- La oficina de enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores informa a la ciudadanía que las oficinas permanecerán cerradas del 20 de julio al 2 de agosto, reanudando actividades el lunes 3 de agosto en su horario habitual de 8:00 de la mañana a 3 de la tarde.

      Se informó que no habrá atención durante estas fechas, por lo que las personas con citas programadas durante ese periodo deberán considerar reprogramarlas. 

      En casos de urgencia o necesidad de trámite inmediato, se recomienda a los usuarios agendar cita en la Delegación estatal de la SRE o en alguna otra Oficina Municipal de Enlace (OME) dentro del estado.

      Se hace un llamado a las personas que ya realizaron su trámite de pasaporte y que tienen pendiente recoger su documento, para que acudan antes del cierre temporal, dentro del horario establecido, pues si no tendrán que esperar hasta el 3 de agosto para ir por su pasaporte o cualquier otro trámite que tengan pendiente.

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      Por otra parte, se ha tenido una excelente respuesta en atención a las personas que acuden a realizar trámites de pasaportes y las están atendiendo en tiempo y forma, en poco tiempo logran obtener su pasaporte. 

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