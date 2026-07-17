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Choca auto con autobús foráneo

Por Carmen Hernández

Julio 17, 2026 03:00 a.m.
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Choca auto con autobús foráneo
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      RIOVERDE.- Se registra un choque entre un autobús de transporte foráneo contra un vehículo que dejó como saldo daños materiales además de una mujer lesionada, que conducía el automóvil.  Los hechos ocurrieron la tarde de este jueves en el entronque a la supercarretera, cuando una fémina de 39 años manejaba un vehículo color rojo, desafortunadamente, de pronto fue impactado por el conductor de un autobús de transporte foráneo de la línea de autobuses Vencedor con el número económico 1835. 

      Automovilistas que se percataron del accidente solicitaron el apoyo de las corporaciones de emergencia, para que le brindaran auxilio a la conductora del automóvil.  

      Al lugar llegaron paramédicos de la Cruz Roja a bordo de la unidad 131, los paramédicos le brindaron los primeros auxilios a la mujer que resultó con heridas leves, que no requirieron su traslado a un hospital.

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