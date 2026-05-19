Choca motociclista contra puesto de tacos

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Una jovencita resultó con quemaduras de primer grado, luego de que su motocicleta se impactará con un cilindro de gas de un puesto de tacos y sufriera un flamazo sufriendo quemaduras en las manos y piernas.

Los lamentables hechos ocurrieron en la Avenida 20 de Noviembre de la Colonia Agrícola 20 de Noviembre, cuando una jovencita manejaba una motocicleta.

Sin embargo, de pronto la mujer perdió el control de la unidad y chocó contra un puesto de tacos, donde se encontraba un tanque de gas.

Lo que generó una fuga y que con el flamazo, la mujer resultara con quemaduras de primer grado en extremidades inferiores y superiores.

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Al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes de inmediato la trasladaron a recibir atención médica al Hospital Regional de Rioverde, donde quedó internada debido a las graves lesiones sufridas.