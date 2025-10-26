Choca taxista, cuatro pasajeros lesionados

Ciudad Fernández.- Choca una unidad del servicio público de transporte contra una retroexcavadora y deja como saldo 4 lesionados, entre ellos un menor de edad, que tuvo que ser trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Los hechos ocurrieron en la calle Moctezuma y Morelos, cuando el conductor de la unidad 020 de la ruta Gama, perdió el control del volante y terminó chocando de manera lateral.

Debido a lo aparatoso del impacto resultaron lesionadas 4 personas, una mujer de 29 años, un hombre de 40, un menor de 8 años y una mujer de 45 años, que fue la que resultó con severas lesiones.

Automovilistas que se percataron del accidente solicitaron el apoyo de las corporaciones de emergencia.

Al lugar del accidente llegó personal de Protección civil, quienes brindaron los primeros auxilios, a los heridos.

La mujer de 45 años fue trasladada de emergencia al Hospital IMSS Bienestar, que fue la que resultó más dañada.