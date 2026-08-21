Chocan motociclistas; 2 lesionados

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Matehuala.- Continúa la racha de accidentes de motociclistas, ahora se impactaron dos en el cruce de las calles Camino Viejo y San Luis de la Paz, en la colonia Guadalupe, resultando lesionados un hombre y una mujer, quienes fueron trasladados a un hospital para que recibieran atención médica.

Los hechos se originaron en el crucero de las calles Camino Viejo y San Luis de la Paz, donde, de nueva cuenta la falta de precaución y el exceso de velocidad habrían provocado que dos motocicletas se impactaran, saliendo proyectados un hombre y una mujer que conducían las unidades. Testigos del accidente solicitaron apoyo a través del número de emergencias.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil, quienes valoraron a una persona del sexo masculino y a una persona del sexo femenino, ambos conductores de las motocicletas que participaron en el accidente.

Los dos presentaban lesiones en diferentes partes del cuerpo, por lo que fueron trasladados en ambulancias a un hospital para recibir atención médica especializada.

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Al lugar también acudieron elementos de Tránsito y Vialidad, quienes llevaron a cabo las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades.

Asimismo, las motocicletas fueron retiradas del lugar y trasladadas a la pensión.