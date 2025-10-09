logo pulso
Chocan motociclistas, dos mujeres lesionadas

Por Redacción

Octubre 09, 2025 03:00 a.m.
A
Chocan motociclistas, dos mujeres lesionadas

Matehuala.- Dos motociclistas impactaron en la colonia República donde una persona de sexo femenino resultó lesionada y requirió atención médica debido a los dalos que sufrió.

Los hechos se presentaron en las calles Coahuila y México, donde nuevamente el exceso de velocidad y la falta de precaución provoco que dos motociclistas se impactaran, una persona de sexo femenino que manejaba una de las motocicletas salió volando al momento del impacto, y quedó tirada en el pavimento, sufriendo varias lesiones.

Testigos del accidente pidieron apoyo a las corporaciones de emergencia acudiendo elementos de Cruz Roja, quienes trasladaron a la mujer a un hospital, para recibir atención médica especializada también acudieron elementos de Tránsito y Vialidad para llevar a cabo las primeras investigaciones. 

Posteriormente se reportó un accidente que se suscitó en la calle Bucanera en la zona centro de la ciudad frente al mercado Bocanegra, en el cual se impactaron una camioneta y un autobús de pasajeros, no hubo personas lesionadas solo costosos daños materiales, pero tuvieron que intervenir para apoyar.

