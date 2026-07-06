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Chocan vehículos; 2 personas lesionadas

Por Carmen Hernández

Julio 06, 2026 03:00 a.m.
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Chocan vehículos; 2 personas lesionadas
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      Ciudad Fernández.- Se registra un choque entre 2 vehículos, los tripulantes resultaron lesionados y fue derribado un poste en la Colonia Casablanca.

       Los hechos ocurrieron en la carretera federal 70 a la altura de la Colonia Casablanca, cuando el conductor de una unidad, perdió el control del volante y se impactó contra otro vehículo, terminando impactando también contra un poste. 

      Automovilistas que se percataron del accidente solicitaron el apoyo de Protección Civil Municipal.  Acudieron los paramédicos que le brindaron los primeros auxilios a la mujer y hombre que resultaron lesionados.  

      Así mismo se acordonó el área, porque fue derribado un poste, que representaba un peligro, porque estaba a punto de caer.

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