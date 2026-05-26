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Chofer choca contra vivienda y un poste

Por Redacción

Mayo 26, 2026 03:00 a.m.
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Chofer choca contra vivienda y un poste
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      Matehuala.- Chofer que conducía una camioneta se impactó contra una vivienda, dañando la barda y terminó incrustado contra una luminaria, quedando el vehículo descompuesto en la avenida Las Torres. El conductor se dio a la fuga dejando su vehículo abandonado.

      El accidente se originó en la avenida Las Torres, cerca de la calle Simón Bolívar, cuando el conductor de una camioneta perdió el control y terminó impactándose contra la barda de una casa y terminando su loca carrera incrustado el vehículo contra un poste. 

      El chofer salió de la camioneta y se dio a la fuga, dejando el vehículo en el lugar del accidente. Vecinos del lugar se comunicaron al número de emergencia para reportar el percance.

      Al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal para iniciar las investigaciones del accidente. Asimismo, con la descripción proporcionada por los vecinos, comenzaron la búsqueda del presunto responsable para verificar si se encontraba en buenas condiciones físicas, en caso de ser necesario, pedir apoyo a corporaciones de emergencia. 

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      Los agentes realizaron rondines por la zona, pero no lograron dar con el presunto culpable; sin embargo, continúan las investigaciones y esperan localizarlo. 

      La camioneta quedó bajo custodia de las autoridades correspondientes y fue llevada a la pensión.

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