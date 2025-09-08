Clausuran comercio, violó horario de cierre

Ciudad Fernández.- Comercios que se dedican a la venta de bebidas alcohólicas no respetan el horario de venta, en esta semana fue sancionado un negocio del Ejido del Refugio, al encontrarse abierto fuera del horario establecido.

Hector Deneses Flores, titular de Comercio, dio a conocer que continúan los operativos de manera coordinada con Derechos Humanos y Seguridad Pública Municipal, para que cumplan los comercios con el horario establecido de venta, sobre todo de bebidas alcohólicas.

Menciona el funcionario que los negocios deben cerrar a las 2 de la mañana, pero nunca el horario es respetado, pues algunos tienen abierto casi toda la noche. Es por ello que se han implementado operativos y mediante estas acciones se ha aplicado una clausura a un negocio en el Ejido del Refugio, por cerrar a las 2:30 de la mañana.

El propietario se hizo acreedor a una sanción que es de 20 Umas y si reincide, se advirtió que puede perder el permiso.

Lamentó que los comerciantes no respeten la venta y el suministro de bebidas alcohólicas en el horario establecido, por lo que los operativos continuarán y se aplicarán las sanciones a quienes violen el reglamento de alcoholes.