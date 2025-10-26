logo pulso
Estado

Clausuran negocio, presunto sitio de reunión de malosos

Por Redacción

Octubre 26, 2025 03:00 a.m.
RIOVERDE.- Personal de la dirección de Comercio clausuró un negocio que operaba como “punto” de reunión de presuntos delincuentes en la calle Pípila.

El director de la dependencia Javier Torres Pérez, realizó un operativo en coordinación con el director de la Guardia Civil Municipal Javier Martín Ortega Maya y el titular de Operaciones Tácticas Jorge Daniel Taboada Sánchez. 

Las autoridades llevaron a cabo la clausura de un establecimiento ubicado en la calle Pípila esquina con Matamoros, presuntamente funcionaba como “punto” de reunión de personas relacionadas con actividades vinculadas a delitos contra la salud.

 Esta acción se realizó el viernes por la noche, tras recibir múltiples reportes que señalaban que en ese lugar se reunían personas presuntamente con antecedentes delictivos, relacionados con el narcomenudeo.

La clausura se realizó con apego a la ley, se detectaron diversas irregularidades en el funcionamiento del negocio con venta de bebidas alcohólicas.

