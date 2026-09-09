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Colapsa antigua estación de trenes

Es parte de la historia y patrimonio cultural de Matehuala

Por Jesús Vázquez

Septiembre 09, 2026 03:00 a.m.
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Colapsa antigua estación de trenes
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      Matehuala.- El antiguo cuarto de máquinas donde se guardaban los trenes en la antigua Estación Ferroviaria comienza a deteriorarse, luego de que parte de una de las paredes de este lugar se derrumbara.

      Los hechos se registraron en el antiguo cuarto de máquinas donde se guardaban los trenes, ubicado sobre la calle Flores Magón, en el centro de la ciudad, donde la estructura que durante años albergó los trenes comenzó a caerse a pedazos.

      Ante esta situación, elementos de las corporaciones de auxilio acudieron al lugar y, al observar que la pared es antigua y representa un riesgo para la población, colocaron una cinta amarilla para evitar que los peatones pasen por esta zona y puedan resultar lesionados en caso de que se registre otro derrumbe.

      Debido a la temporada de lluvias, se pide a la población en general que, si necesita pasar por las inmediaciones del antiguo cuarto de máquinas, tome precauciones y, de ser posible, cruce de calle, ya que existe el riesgo de que alguna parte de la estructura pueda caer. La humedad provocada por las lluvias podría debilitar aún más las paredes y aumentar el riesgo de desprendimientos.

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      El antiguo cuarto de máquinas donde se guardaban los trenes es considerado un lugar histórico y un ícono de Matehuala, con más de cien años de antigüedad. Por ello, se considera necesario que se realicen trabajos de restauración y mantenimiento para evitar que continúe deteriorándose.

      Este inmueble forma parte de la historia y del patrimonio cultural de Matehuala, por lo que se espera que se lleven a cabo acciones para preservar la estructura y evitar que, con el paso del tiempo, termine cayéndose por completo.

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