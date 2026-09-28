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Colapsan cultivos de maíz y frijol

Productores refieren que les faltó agua

Por Carmen Hernández

Septiembre 28, 2026 03:00 a.m.
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Colapsan cultivos de maíz y frijol
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      RIOVERDE. - Nulas lluvias, afectaron al campo ya que no se dio la producción de maíz que se sembró durante meses pasados.

       Productor del Capulín dijo que en el mes de septiembre muchas familias se dieron a la tarea de sembrar maíz y frijol, con la esperanza de llegar a tener buena producción. 

      Sin embargo, fueron pocas las lluvias que se presentaron durante este periodo fueron pocas las tormentas que se presentaron, por lo que todo el cultivo se echó a perder. 

      Por cada hectárea se invirtieron 5 mil pesos porque se trabajó la tierra y luego se sembró. 

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      Las pérdidas no han sido cuantificadas, pero hoy en día se está sembrando garbanzo y se tiene mucha esperanza de que este producto sí llegue a producirse en buena cantidad.

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