Comienzan fiestas patronales en honor de San Miguelito

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Matehuala.- La noche del viernes empezaron los eventos culturales de las fiestas patronales de San Miguelito, que son de las actividades religiosas más grandes que se realizan cada año en el municipio.

Para iniciar las fiestas patronales se contó con el grupo Adicto y Eternidad Norteña, quienes estuvieron interpretando varias melodías que pusieron a bailar a las personas, asimismo, se llevó a cabo la elección y coronación de la Reina de las fiestas patronales de San Miguelito, donde varias jovencitas participaron y fueron los vecinos del lugar quienes eligieron una ganadora, la cual será la representante de las fiestas este año.

Este domingo, a las seis de la tarde, se llevará a cabo la primera carrera de Panzones en la ciudad, dentro de las celebraciones de San Miguelito, el único requisito es pesar mínimo 100 kilogramos, posteriormente se va a llevar a cabo también una carrera de Mamás Luchonas, dentro de la música se van a presentar el grupo Los Nuevos Caballeros de Javier Torres y Conjunto Creación.

Este lunes contarán con Amenaza Norteña y La Nueva Era, y el 29 de septiembre, Conjunto Innegable y Los Kings Inmortales, además de que este día estará el palo encebado, dado que es el día de la fiesta mayor habrá una misa en la Plaza de San Miguelito, se esperan peregrinaciones todo el día.

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