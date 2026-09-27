Atropellan a ciclista y lo dejan grave en Ciudad Valles

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Ciudad Valles.— Un ciclista de entre 20 y 25 años fue trasladado de emergencia al Hospital General de Ciudad Valles luego de ser embestido la noche del sábado en el cruce de avenida Universidad y la calle Pico de Orizaba, en la colonia Bellavista.

Paramédicos de la Cruz Roja encontraron al joven inconsciente sobre el pavimento, junto a su bicicleta. Presentaba una herida con sangrado en la cabeza y una probable fractura de cráneo, por lo que recibió atención en el lugar antes de ser llevado al hospital. Hasta el momento no ha sido identificado.

El ciclista fue trasladado grave al Hospital General de Ciudad Valles.

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De acuerdo con versiones recabadas entre testigos, el ciclista circulaba por avenida Universidad cuando una camioneta cerrada de color azul lo embistió. Señalaron que el conductor no se detuvo y continuó su marcha con rumbo al cuartel. Esa versión deberá ser corroborada por las autoridades.

Elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal acudieron al cruce y resguardaron la bicicleta, que presentó daños por el impacto. El vehículo sería puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado como parte de las investigaciones para identificar al conductor involucrado y esclarecer cómo ocurrió el hecho.