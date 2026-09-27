Desconocen paradero de adulto mayor

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CIUDAD VALLES.- Sigue la búsqueda del hombre de Ignacio Zaragoza que dijo que viajaría a Valles y no lo han vuelto a saber nada de él.

El lunes 21 de septiembre en la mañana, J. Inés Aguilar García de 66 años de edad dijo que viajaría del ejido descrito a la cabecera municipal, sin embargo, luego de haberse comunicado vía celular que estaba en el centro de la ciudad, colgó y nadie ha vuelto a saber de él.

Parientes, vecinos y trabajadores de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas han organizado cuadrillas de búsqueda, aunque no han podido dar con él, no obstante de saber algunos de los derroteros que tomó el hombre en pleno centro de la ciudad, pero no aparece el adulto mayor.