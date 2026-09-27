Por fin localizan a Luz Odette

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Cedral.- La madrugada del sábado reportaron que fue localizada la joven Luz Odette Loera Molina originaria de Cedral, esto fue confirmado por la Fiscalía de San Luis Potosí, sin embargo, no se ha dado a conocer en qué condiciones fue localizada.

La Fiscalía General del Estado informó que Luz Odette fue localizada, luego de permanecer en calidad de desaparecida desde el pasado 18 de septiembre, la joven, originaria de Cedral, había sido vista por última vez después de abordar una unidad de transporte con destino a San Luis Potosí.

Durante los últimos días, familiares, amigos y ciudadanos se solidarizaron con su madre y participaron en diversas acciones para exigir su localización, entre ellas, una marcha desde Cedral hasta Matehuala por la carretera 62, así como el cierre de la carretera 57, la cual duró algunas horas, pues exigían justicia y que apareciera la jovencita, además de jornadas de volanteo en distintos municipios del Altiplano potosino.

La localización de Luz Odette fue confirmada por la Fiscalía sin proporcionar hasta el momento mayores detalles sobre las circunstancias en las que fue encontrada.

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En redes sociales circularon diversas versiones sobre su desaparición; sin embargo, ninguna de esas versiones ha sido confirmada oficialmente, por lo que se hace un llamado a evitar la difusión de información no verificada, lo más importante en este momento es que Luz Odette ya fue localizada.