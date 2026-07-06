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Colectivo de jóvenes contra el fracking

Por Redacción

Julio 06, 2026 03:00 a.m.
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Colectivo de jóvenes contra el fracking
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      CIUDAD VALLES.- Por supuesta pasividad de autoridades de Valles, un colectivo de jóvenes comenzó a dar información sobre el fracking y su rechazo a esta práctica a realizarse en toda la Huasteca.

      Jóvenes de diferentes grupos y asociaciones se congregaron en la plaza principal para informar sobre los daños que puede llegar a causar la fractura hidráulica y que los ciudadanos puedan tener una percepción más clara del cuidado que se le debe al medio ambiente.

      Alondra Lizeth fue una de las que manifestó su rechazo a esta práctica que se encuentra ya por comenzar, luego de que Pemex envió documentos informativos a varios municipios para que firmaran de conformidad sobre el uso de explosivos y el inicio de estos trabajos.

      La activista consideró que las autoridades han sido muy pasivas al respecto y por eso la organización para dar informes que no parará con un solo evento.

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