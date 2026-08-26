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Comienza la venta de artículos patrios

Por Jesús Vázquez

Agosto 26, 2026 03:00 a.m.
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Comienza la venta de artículos patrios
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      MATEHUALA.- La zona centro se empieza a llenar de comerciantes que vienen del Estado de México y empiezan a ofrecer artículos por las fiestas patrias, aún no acaba el mes de agosto, sin embargo ya comienzan a preparar las ventas del mes de septiembre.

      La mayoría de los comerciantes que se instalan en el centro  están ofreciendo artículos patrios, y cada año llegan a ofrecer artículos los cuales muchos de éstos ellos realizan; este año esperan tener fuertes ventas, pues en los últimos años lamentablemente no ha sido lo que esperaban, pues las ventas han estado algo bajas, y en esta ocasión se vinieron desde mucho antes para lograr tener un mayor número de ventas.

      Entre los artículos están banderas de todos los tamaños, decoraciones de las fiestas patrias para que la gente ponga en sus casas o en las escuelas, también hay trompetas de juguete, silbatos, llaveros, artículos para colocar en el carro, la moto, ropa típica tradicional mexicana para hombres y mujeres. Los comerciantes comentan que para empezar las ventas han estado bajas.

      Esperan que con el regreso a clases se incrementen las ventas ya que luego en las escuelas hacen los festivales patrios entre otras actividades para celebrar el mes patrio, y eso provoca un gran incremento de venta para ellos, pues lamentablemente ya a muchos niños no les llama la atención los artículos patrios como antes.

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