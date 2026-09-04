Comienzan las misas de espigas

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Matehuala.- El sacerdote Antonio Ruiz Domínguez dio a conocer que ya comenzaron las tradicionales misas de espigas en toda la Diócesis de Matehuala, las cuales se realizan cada año con la finalidad de que las personas del campo den gracias a Dios por las lluvias y las cosechas que se han logrado.

Las misas de espigas son con la finalidad de agradecer al Creador por las bendiciones que les da durante el año a las personas que viven y trabajan en el campo, y agradecen por las lluvias, ya que gracias a estas logran tener cosechas. Este año, afortunadamente, se han tenido lluvias desde hace cuatro meses, logrando combatir el calor y, sobre todo, el agua apoya a sus cosechas.

En cada una de las misas de espigas se realizan peregrinaciones, además de momentos de gran oración con el Santísimo. Se lleva a cabo una misa, al término, las personas del campo comparten deliciosos alimentos que son preparados con lo que lograron cosechar durante el año.