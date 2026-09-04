logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Imágenes exhiben devastación tras ataque con coche bomba en Zacatecas

Fotogalería

Imágenes exhiben devastación tras ataque con coche bomba en Zacatecas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Comienzan las misas de espigas

Por Jesús Vázquez

Septiembre 04, 2026 03:00 a.m.
A
Comienzan las misas de espigas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Matehuala.- El sacerdote Antonio Ruiz Domínguez dio a conocer que ya comenzaron las tradicionales misas de espigas en toda la Diócesis de Matehuala, las cuales se realizan cada año con la finalidad de que las personas del campo den gracias a Dios por las lluvias y las cosechas que se han logrado.

      Las misas de espigas son con la finalidad de agradecer al Creador por las bendiciones que les da durante el año a las personas que viven y trabajan en el campo, y agradecen por las lluvias, ya que gracias a estas logran tener cosechas. Este año, afortunadamente, se han tenido lluvias desde hace cuatro meses, logrando combatir el calor y, sobre todo, el agua apoya a sus cosechas.

      En cada una de las misas de espigas se realizan peregrinaciones, además de momentos de gran oración con el Santísimo. Se lleva a cabo una misa, al término, las personas del campo comparten deliciosos alimentos que son preparados con lo que lograron cosechar durante el año.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Alertan en Cobach 06 por acoso, adicciones y riesgos en redes
      Alertan en Cobach 06 por acoso, adicciones y riesgos en redes

      Alertan en Cobach 06 por acoso, adicciones y riesgos en redes

      SLP

      Pulso Online

      Personal de la Guardia Civil Estatal impartió pláticas preventivas

      Denuncian amenaza de GCE a madre e hija con arma de fuego
      Denuncian amenaza de GCE a madre e hija con arma de fuego

      Denuncian amenaza de GCE a madre e hija con arma de fuego

      SLP

      Redacción

      El padre de familia presentará queja ante la CEDH por abuso de autoridad

      Este sábado inician las fiestas de San Francisco de Asís
      Este sábado inician las fiestas de San Francisco de Asís

      Este sábado inician las fiestas de San Francisco de Asís

      SLP

      Jesús Vázquez

      Buscan familias regularizar sus casas
      Buscan familias regularizar sus casas

      Buscan familias regularizar sus casas

      SLP

      Redacción