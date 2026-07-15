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Conafe cierra ciclo escolar en Rioverde

Por Carmen Hernández

Julio 15, 2026 03:00 a.m.
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Conafe cierra ciclo escolar en Rioverde
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      RIOVERDE.- Educadores Comunitarios del Consejo Nacional de Fomento Educativo ( Conafe) celebraron clausura. Cabe destacar que los jóvenes educadores llevan la educación a las comunidades más alejadas, donde incluso tienen que caminar hasta 5 horas, comunidades donde no hay agua, hay maestros que atienden desde 1 hasta 7 alumnos. 

      Sin embargo, el municipio de Rioverde reconoció el trabajo que realizan los docentes, que han contribuido a llevar la educación a las localidades más apartadas del municipio y la región Media. 

      Posteriormente se llevó a cabo una rifa de regalos y se efectuó un convivio donde compartieron varias horas los instructores, que provenían de municipios vecinos como Cerritos, Villa Juárez y Santa María del Río, entre otros.

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