Conafe cierra ciclo escolar en Rioverde

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

RIOVERDE.- Educadores Comunitarios del Consejo Nacional de Fomento Educativo ( Conafe) celebraron clausura. Cabe destacar que los jóvenes educadores llevan la educación a las comunidades más alejadas, donde incluso tienen que caminar hasta 5 horas, comunidades donde no hay agua, hay maestros que atienden desde 1 hasta 7 alumnos.

Sin embargo, el municipio de Rioverde reconoció el trabajo que realizan los docentes, que han contribuido a llevar la educación a las localidades más apartadas del municipio y la región Media.

Posteriormente se llevó a cabo una rifa de regalos y se efectuó un convivio donde compartieron varias horas los instructores, que provenían de municipios vecinos como Cerritos, Villa Juárez y Santa María del Río, entre otros.