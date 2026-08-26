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Concluye el curso mis Vacaciones en la Biblioteca

Por Jesús Vázquez

Agosto 26, 2026 03:00 a.m.
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Concluye el curso mis Vacaciones en la Biblioteca
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      MATEHUALA.-  Con gran éxito se llevó a cabo la clausura del curso de Mis Vacaciones en la Biblioteca, el cual fue con la finalidad de que en esta temporada vacacional los niños se prepararan para hacer actividades recreativas y obtuvieran grandes aprendizajes.

      Durante el curso Mis Vacaciones en la Biblioteca, los menores hicieron varias actividades didácticas como círculos de lectura, estuvieron haciendo dibujos, pintura y varias manualidades además de que hicieron recorridos con las corporaciones de emergencia, y recibieron pláticas muy importantes para concientizarlos de varios problemas sociales que hay en la actualidad, este año el curso Mis Vacaciones en la Biblioteca tuvo una buena respuesta por los menores. Para clausurar el curso Mis Vacaciones en la Biblioteca los menores se reunieron en el kiosco de la Plaza de Armas donde expusieron parte del trabajo que realizaron en este curso, además de que convivieron realizando diferentes juegos y cantando varias canciones de reflexión, además de que también presentaron varios bailables y a cada uno de los niños y niñas se les entregó un reconocimiento por haber participado en este curso.

      De esta manera concluye el curso esperando reanudarlo el próximo año, y de esta manera los niños que se encontraron en este curso se preparen para entrar a clases el próximo mes de septiembre.

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