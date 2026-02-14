Confirman casos de rabia bovina

RIOVERDE.- En lo que va del año se han registrado 6 casos de rabia paralítica bovina en la Zona Media, por lo que se están realizando acciones para la captura de murciélagos que son los que producen la rabia al morder a los animales.

El secretario de la Agricultura y Recursos Hidráulicos informó que se tiene la confirmación de 6 casos de rabia, 2 casos en Villa Juárez y 4 en Guadalcázar, pero ya se realizan algunas acciones preventivas para evitar se genere una pandemia.

Se está vacunando el ganado, mil dosis aportó la Sedarh y la misma cantidad mil de parte de los productores ganaderos, actualmente se está aplicando la dosis al ganado en la comunidad de Progreso.

Además se está capturando el murciélago hematófago en los municipios de Villa Juárez y Guadalcázar, como medida preventiva y evitar más casos.

