Conflicto en Las Tichas por a irregulares

CIUDAD VALLES.- Sobre el caso de los que disputan predios en Las Tichas, el secretario municipal expresó que los dos grupos en discordia son irregulares.

El secretario del Ayuntamiento, Luis Ángel Contreras Malibrán explicó que lo único que se registró legalmente en un conflicto de solares en la San Rafael fueron lesiones, porque los dos grupos carecen de propiedad legal de los terrenos que pelean.

Comentó que el predio que se dividieron de manera ilegal tiene un propietario que nada tiene que ver con el jaloneo que el viernes hizo que incluso uno de los grupos zanjara un pedazo del solar.

Pidió a los ciudadanos que no se dejen engañar por supuestos líderes que venden esos predios sin que sean de ellos.

