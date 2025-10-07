Otro atraco a negocio en la zona tének

CIUDAD VALLES.- Otro golpe de la delincuencia a la zona tének, ahora atracaron una tienda en La Subida, lo que aumentó el coraje y la impotencia por aplicar justicia por propia mano.

Habitantes de este ejido, uno de los más poblados de la cordillera, informaron que ahora le tocó el turno a la tienda Colectivo de Mujeres, que fue atracada la tarde de este domingo.

Han surgido quejas de habitantes de varios ejidos por la escalada de delincuencia que no parece cesar, desde hace días y que incluye presuntos asaltos a transportistas, robo a mano armada de negocios y extorsiones de parte de dos hombres a los que algunos de los afectados reconocen como originarios del ejido San Miguel.

El clamor general sigue indicando que muchos ciudadanos buscarán la manera de atrapar a los delincuentes y hacerse justicia por propia mano.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí