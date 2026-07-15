Convoca IMM a mujeres a estudiar carrera en línea
Se ofrecerá a madres estudiar una ingeniería o licenciatura
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CIUDAD VALLES.- La Instancia Municipal de la Mujer, a cargo de Rebeca Terán Guevara invita a inscribirse en una de las carreras en línea que ofrece el gobierno del estado y el Ayuntamiento a madres que quieran una ingeniería o licenciatura.
La Universidad Abierta y a Distancia de México, así como el Centro de Justicia para Mujeres, junto con la Instancia estarán recibiendo a las interesadas en estudiar para el proceso de admisión de ocho de la mañana a tres de la tarde en las oficinas ubicadas en la Pedro J. Méndez del 20 de julio al 2 de agosto para reunir la papelería y hacer el trámite con la escuela.
La Universidad ofrece 17 licenciaturas y siete ingenierías totalmente gratis y mediante
el método en línea, para las madres trabajadoras.
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