logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

España frena a Kylian Mbappé y Francia

Fotogalería

España frena a Kylian Mbappé y Francia

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Convoca IMM a mujeres a estudiar carrera en línea

Se ofrecerá a madres estudiar una ingeniería o licenciatura

Por Miguel Barragán

Julio 15, 2026 03:00 a.m.
A
Convoca IMM a mujeres a estudiar carrera en línea
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- La Instancia Municipal de la Mujer, a cargo de Rebeca Terán Guevara invita a inscribirse en una de las carreras en línea que ofrece el gobierno del estado y el Ayuntamiento a madres que quieran una ingeniería o licenciatura. 

      La Universidad Abierta y a Distancia de México, así como el Centro de Justicia para Mujeres, junto con la Instancia estarán recibiendo a las interesadas en estudiar para el proceso de admisión de ocho de la mañana a tres de la tarde en las oficinas ubicadas en la Pedro J. Méndez del 20 de julio al 2 de agosto para reunir la papelería y hacer el trámite con la escuela. 

      La Universidad ofrece 17 licenciaturas y siete ingenierías totalmente gratis y mediante 

      el método en línea, para las madres trabajadoras.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Mínima afluencia de visitantes en Micos
      Mínima afluencia de visitantes en Micos

      Mínima afluencia de visitantes en Micos

      SLP

      Redacción

      Lluvias constantes están afectando la llegada de turistas en esta temporada

      Fallece Consuelo Carmona, quien fuera diputada local
      Fallece Consuelo Carmona, quien fuera diputada local

      Fallece Consuelo Carmona, quien fuera diputada local

      SLP

      Jesús Vázquez

      Por fin regularizan la recolección de basura
      Por fin regularizan la recolección de basura

      Por fin regularizan la recolección de basura

      SLP

      Redacción

      Muy alto el índice de niños hiperactivos
      Muy alto el índice de niños hiperactivos

      Muy alto el índice de niños hiperactivos

      SLP

      Redacción