Cristianos realizan desfile anti halloween

Matehuala.- La noche del domingo grupos cristianos realizaron un desfile anti halloween, en el cual invitaban a la gente a no celebrar la llamada noche de brujas, ya que es una fiesta en la que se invoca al diablo.

Por las principales calles de la ciudad estuvieron desfilando con carros en los cuales traían carteles con mensajes de Amor a Dios, así mismo algunos de los que acudieron en este desfile estaban disfrazados de personajes como del Chavo, Quico, la Chilindrina y Ron Damon, invitando a los niños a no celebrar el Halloween, ya que es una fiesta que según ellos es para celebrar el diablo, además no es una tradición mexicana.

Así mismo estaban invitando a la gente a acudir al festival Cristo Vive 2025 celebrando la Luz y no las tinieblas, que se llevará a cabo este 31 de octubre en las instalaciones de FEREMA a las seis de la tarde, el cual será completamente gratuito, e invitan a llevar a los niños pues habrá duces, regalos, bicicletas, comida para toda la familia y será gratuito.

Cabe mencionar que había un desfile de terror de un grupo de trokas de Matehuala, el desfile cristiano se les estaba atravesando, hubo una mala organización por parte de Tránsito Municipal en el desfile de trokas, ya que fue un caos en la zona centro donde las trokas que desfilaban quedaron todas esparcidas entre los carros que se les metían en el desfile.

