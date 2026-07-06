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Culminan fiestas de Virgen del Refugio

Hubo peregrinaciones, rosas, y una cabalgata

Por Jesús Vázquez

Julio 06, 2026 03:00 a.m.
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Culminan fiestas de Virgen del Refugio
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      Matehuala.- Con gran éxito se llevaron a cabo las fiestas patronales en honor a la Virgen del Refugio en la comunidad de Carbonera, la santa patrona de este lugar donde desde temprana hora empezaron a celebrar con las tradicionales mañanitas.

       Apenas dieron las 00:00 horas y llegó un mariachi a cantarle las mañanitas a la Virgen del Refugio, y al empezar la mañana empezaron a sonar las campanas para el Rosario de Aurora, así mismo durante todo el día estuvieron llegando peregrinaciones de distintas comunidades, así como en las colonias de Matehuala donde organizaron rosarios y danzas en su honor. 

       Las fiestas patronales en honor a la Virgen del Refugio se celebraron en diferentes parroquias y comunidades pues en el municipio de Catorce perteneciente a la comunidad de la Boca, donde llevaron a cabo una rosa en honor a la Virgen, la cual es traída desde el municipio de Monterrey, Nuevo León, que inició hace 37 años por personas originarias de la Boca, aunque ya no estén quienes la iniciaron sus hijos y nietos han continuado esta tradición. 

      Por otra parte, en la comunidad de Potrero perteneciente al municipio de Catorce, también tienen como santa patrona a la Virgen del Refugio, y se llevó a cabo una gran cabalgata en su honor, y al llegar se efectuó una solemne misa de acción de gracias.

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