Cumple Tec de Valles 45 años de fundación

CIUDAD VALLES. -Cumple 45 años el Tecnológico Nacional de México (TNM), siendo la institución pública de nivel superior que recibe todos los eventos de Gobierno del Estado, como sede.

Esta mañana, en el marco de la fundación del Tecnológico, que comenzó siendo el Instituto Tecnológico Agropecuario (ITA), hubo un acto protocolario, encabezado por el director de la institución, Héctor Aguilar Ponce, quien presumió que en la actualidad, es la escuela con más alumnos de toda la Huasteca, alrededor de dos mil 600 alumnos.

Refiere el director que de la institución han egresado poco más de siete mil alumnos de las ocho carreras y posgrados con los que cuenta la institución educativa en su oferta educativa.