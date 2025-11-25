Dan curso de rescate en parajes de Valles

CIUDAD VALLES.- Ofrecieron curso de rescate en aguas en movimiento a encargados de parajes vallenses. Fueron 12 personas las que estuvieron presentes en este foro.

Por ser los parajes más accesibles, por cercanía y precios, la dirección de Turismo convocó a encargados de parajes a contar con conocimientos de rescate en río, curso que fue impartido por José Hipólito Pérez Chávez, instructor de la Academia de Seguridad y Protección Ciudadana.

Los asistentes fueron 12 nada más, de los ejidos de Los Otates, La Escondida, Muxilan y El Verde y la instrucción versó sobre primeros auxilios y la prevención de accidentes dentro de caudales.

Por lo que esperan en fecha próxima llevar a cabo otro foro para personas que brindan servicios de seguridad en los diversos parajes de la huasteca.

