Dan material y equipo a PC

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RIOVERDE.- Entregan herramientas y diversos equipos para el personal de Protección Civil de la Zona Media para atender las contingencias que se pudieran presentar en las mejores condiciones.

La delegación del DIF, convocó a los titulares de Protección Civil para que recibieran las herramientas que le serán de gran apoyo en sus acciones de auxilio que brindan a la población en las mejores condiciones.

Entre los municipios beneficiados destacan San Ciro de Acosta, Cerritos, Ciudad Fernández, Lagunillas y Rioverde.

Entre las herramientas que se entregaron están palas, picos, botas y carretillas, entre otros artículos que comúnmente usan durante el apoyo en una contingencia.

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Lo que se busca es que los municipios tengan las herramientas necesarias para acudir a combatir los incendios que se presentan en diversos lugares, incluso en municipios de otros estados.