logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Vozinha causa revuelo en Colo Colo con su fichaje en Chile

Fotogalería

Vozinha causa revuelo en Colo Colo con su fichaje en Chile

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Dan material y equipo a PC

Palas, picos, botas y carretillas, entre otros artículos

Por Carmen Hernández

Julio 30, 2026 03:00 a.m.
A
Dan material y equipo a PC
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      RIOVERDE.- Entregan herramientas y diversos equipos para el personal de Protección Civil de la Zona Media para atender las contingencias que se pudieran presentar en las mejores condiciones. 

      La delegación del DIF, convocó a los titulares de Protección Civil para que recibieran las herramientas que le serán de gran apoyo en sus acciones de auxilio que brindan a la población en las mejores condiciones. 

      Entre los municipios beneficiados destacan San Ciro de Acosta, Cerritos, Ciudad Fernández, Lagunillas y Rioverde. 

      Entre las herramientas que se entregaron están palas, picos, botas y carretillas, entre otros artículos que comúnmente usan durante el apoyo en una contingencia. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo que se busca es que los municipios tengan las herramientas necesarias para acudir a combatir los incendios que se presentan en diversos lugares, incluso en municipios de otros estados.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Súmate a la carrera con causa
      Súmate a la carrera con causa

      Súmate a la carrera con causa

      SLP

      Jesús Vázquez

      Se busca recaudar fondos para la cirugía de Bianka

      Motociclista resulta lesionado tras choque
      Motociclista resulta lesionado tras choque

      Motociclista resulta lesionado tras choque

      SLP

      Redacción

      Realizan tamizajes a los ancianitos de la Casa Hogar
      Realizan tamizajes a los ancianitos de la Casa Hogar

      Realizan tamizajes a los ancianitos de la Casa Hogar

      SLP

      Carmen Hernández

      Se les checó la presión arterial, glucosa y el estado nutricional

      Emotivo adiós a agentes estatales
      Emotivo adiós a agentes estatales

      Emotivo adiós a agentes estatales

      SLP

      Miguel Barragán