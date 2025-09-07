De nada sirvió limpia, el Valles un muladar

CIUDAD VALLES.- Apenas limpiaron ayer las márgenes y hoy apareció una pila de basura al pie del acantilado, frente a donde termina el sendero de vida y comienza el Tantocob.

Este sábado en la mañana, ciudadanos que hacían ejercicio en el Sendero de Vida se percataron de que había una gran cantidad de basura esparcida sobre la orilla del río, al pie del acantilado, justo frente al lugar donde comienza el parque Tantocob (a un kilómetro del puente Juárez).

Ayer viernes, la Comisión Nacional del Agua, dependencias, Ayuntamiento y agrupaciones sociales se afanaron a lo largo de cinco kilómetros de márgenes y de afluente para limpiar el río, pero o esa parte de la ribera les faltó o alguien les hizo la travesura.