Norris se lleva el sprint pole

SAN PABLO.- Lando Norris se preparó para aumentar su ventaja de un punto en la Fórmula 1 al asegurar el sábado la pole position para la carrera sprint en el Gran Premio de Brasil.

De sus rivales por el título, su compañero de equipo en McLaren, Oscar Piastri, comenzará tercero y Max Verstappen, de Red Bull, será sexto.

Norris viene de una victoria en la Ciudad de México y lidera la clasificación de pilotos por un punto sobre Piastri. Verstappen estaba 36 puntos atrás.

Para la pole sprint, Norris superó al piloto de Mercedes, Kimi Antonelli, por solo 0.097 segundos, y Piastri se ubicó a solo 0.185 segundos de distancia.

El director del equipo McLaren, Andrea Stella, estaba entusiasmado con los resultados. Norris y Piastri también lograron el 1-2 en la primera práctica del viernes.

Piastri ha tenido problemas últimamente; no ha ganado en cinco carreras y no ha subido al podio desde Monza, en Italia, hace dos meses, cuando terminó tercero.

Verstappen, quien aspira a convertirse en el cuarto piloto en ganar cinco títulos mundiales, sabe cómo ganar en Brasil después de las victorias en 2019, 2023 y 2024, cuando remontó desde el puesto 17 al inicio.

El piloto ha mostrado gran aplomo en Interlagos, una pista que presenta subidas y bajadas con cambios de pendiente. El sector intermedio tiene curvas lentas donde la carga aerodinámica puede marcar la diferencia.

La pista también es conocida por sus dramáticos cambios climáticos. Se espera lluvia hacia el final del sábado y durante todo el domingo. Hace un año, la clasificación fue cancelada y trasladada al domingo debido a las lluvias torrenciales.