¡ATMÓSFERA MULTICOLOR

Denuncia por estafa en viviendas de la Altavista

Por Redacción

Septiembre 27, 2025 03:00 a.m.
CIUDAD VALLES.- Varios habitantes del fraccionamiento Altavista se quejaron porque no se les han entregado las escrituras de sus casas, luego de 30 años de pagar al Infonavit. Un posible fraude estaría detrás de todo ello. 

Después de haber pagado durante tres décadas la casa, un vecino de esta colonia contrató los servicios de un abogado porque no le pueden entregar las escrituras de su morada, ya que el terreno donde están asentadas muchas de las viviendas, sigue a nombre de una constructora que, a su vez, tiene un problema de deuda con una institución bancaria, por lo tanto no hay escritura ni alta en el Registro Público de la Propiedad.

