Justifica Medina onerosa nómina

CIUDAD VALLES.- De la nómina (de 14 millones de pesos al mes), cuatro millones son de gente que está pensionada, atemperó el alcalde David Medina Salazar antes de entrar a la entrega de su primer informe en Cabildo.

En la antesala de la oficina de la Presidencia Municipal, el munícipe explicó que de la nómina total, hay cuatro millones de pesos que se pagan a pensionados y que ninguna otra administración había previsto pagar, expresó.

Aclaró que no hay nadie que sobre en el Gobierno municipal y que hay muchas personas que se suman para poder brindar los servicios que requieren los ciudadanos.