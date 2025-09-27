Aumentan quejas contra polis en CEDH

Ciudad Fernández.- Elementos de la Guardia Civil del Estado e instituciones educativas encabezan las quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

En la CEDH se está dando seguimiento a cada una de las quejas recibidas por parte de los querellantes.

En lo que va del año se tienen 37 y las encabeza la Guardia Civil del Estado así como las escuelas, las instituciones educativas han sido por falta de cuota de padres de familia, porque los alumnos no portan el uniforme, entre otras de las exigencias en las escuelas, que ya se estableció no deben ser una causa para que no puedan ser admitidos los alumnos.

Puntualizó que solo se ha emitido una recomendación por el caso de bullying en una Telesecundaria en el municipio de Rioverde, pero que se reitera el llamado a las personas que sufran alguna vejación para que denuncien.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí