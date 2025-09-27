logo pulso
Estado

Informa Medina de inversiones en primer año

Por Redacción

Septiembre 27, 2025 03:00 a.m.
A
Informa Medina de inversiones en primer año

CIUDAD VALLES.- En el informe oficial del primer año de Gobierno de Valles, el alcalde dijo que se han invertido 240 millones de pesos en infraestructura, con grandes beneficios para la población. 

Durante la sesión solemne de Cabildo, el munícipe dijo que el costo de inversión en obra había ascendido a esta cantidad, refiriendo dentro de las obras 107 mil metros cuadrados de calles. 

Además, habló sobre drenaje, alumbrado público y acciones en todo el municipio que completaron el breve recorrido que hizo durante la ceremonia oficial, en donde como representante del Gobernador estuvo Yolanda Josefina Cepeda Echavarría.

