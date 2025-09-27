Motociclista a punto de generar tragedia

Matehuala.- La tarde del jueves elementos de Bomberos y Protección Civil atendieron el reporte de una fuga de gas en las calles Bustamante y Reforma, al llegar al lugar vieron que se trataba de un motociclista que transportaba un cilindro pequeño de gas que tenía una fuga.

Los hechos se presentaron cuando encalles de la zona centro reportaron un fuerte olor a gas, por lo que inmediatamente acudieron los bomberos al lugar para verificar la veracidad de la información, al llegar al lugar vieron que era un motociclista que trasladaba un cilindro de gas, el cual estaba dañado.

El conductor de la motocicleta sufría mareos debido a que estuvo expuesto al carburante, por lo que fue atendido por los elementos de Protección Civil, para garantizar la seguridad de las personas se acordonaron las calles ya mencionadas para evitar que pasaran personas y se intoxicaran por el fuerte olor a gas, mientras tanto las corporaciones de auxilio hacían labor de control.

Por otra parte por la noches presentó una fuerte lluvia y los elementos de Bomberos estuvieron ateniendo reportes de vehículos varados por la fuerte corriente de agua en la avenida las Américas, por lo que rescataron los vehículos que quedaron varados en esta calle.

