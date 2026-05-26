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Denunciará Alcaldía por daños al monumento a Hidalgo

Por Redacción

Mayo 26, 2026 03:00 a.m.
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Denunciará Alcaldía por daños al monumento a Hidalgo
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      CIUDAD VALLES.- Podría haber una denuncia de parte del Ayuntamiento contra quienes destruyeron mosaicos de la columna en la que está colocada la estatua de Miguel Hidalgo y Costilla, en la Glorieta Hidalgo.

      A pesar de que la euforia de la celebración por el campeonato obtenido por el Cruz Azul fue tolerada por las autoridades de Tránsito Municipal, la escalada del muro de Hidalgo tuvo destrucción de por medio, ya que cayeron mosaicos que pertenecen a la mufa que sirve de pedestal para la efigie del Padre de la Patria.

      Por ese motivo podría haber algunas sanciones de tipo administrativo, ya que la ley contempla la conservación de ese tipo de estructuras urbanas.

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