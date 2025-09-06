logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡SE CASA!

Fotogalería

¡SE CASA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Desalojarán familias de los márgenes del río Moctezuma

Ya inició el desfogue de la presa Zimapán; previenen riesgos

Por Redacción

Septiembre 06, 2025 03:00 a.m.
A
Desalojarán familias de los márgenes del río Moctezuma

CIUDAD VALLES.- Retirarán a gente que vive en las márgenes del río Moctezuma, por el desfogue de la presa Zimapán, que tendrá los primeros aumentos de nivel dentro de un día y medio, a partir de este viernes.

El delegado de Conagua manifestó que estuvo en Querétaro y en Zimapán, respecto del desfoque que se tiene que hacer por el enorme caudal que los ríos San Juan y Tula derramaron en la contención hecha por Comisión Federal de Electricidad y han resuelto que se desalojará en las próximas horas a quienes viven en las márgenes del Moctezuma, que abarca siete municipios: Tamazunchale, Axtla, Matlapa, Huehuetlán, Tampacán, Tanquián y San Vicente.

El agua comenzó a desfogarse a la una de la tarde de este viernes y el cálculo es que para la medianoche del sábado comience a subir el nivel en los ramales que le tocan a este municipio.

Comentó que el Moctezuma está a un 76 por ciento de capacidad y esperan que no haya ninguna eventualidad, aunque se preparan con desalojos y con bombas en caso de desaguar donde haya potenciales anegamientos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Instalan puestos de adornos patrios
Instalan puestos de adornos patrios

Instalan puestos de adornos patrios

SLP

Carmen Hernández

Inauguran Centro de Atención Agraria
Inauguran Centro de Atención Agraria

Inauguran Centro de Atención Agraria

SLP

Jesús Vázquez

La oficina será de gran apoyo, atenderá conflictos ejidales y comunales

Tiran desechos hospitalarios en calles de la zona urbana
Tiran desechos hospitalarios en calles de la zona urbana

Tiran desechos hospitalarios en calles de la zona urbana

SLP

Carmen Hernández

Más pacientes reciben sesiones de hidroterapia
Más pacientes reciben sesiones de hidroterapia

Más pacientes reciben sesiones de hidroterapia

SLP

Carmen Hernández

Para sanar y mejorar su calidad de vida