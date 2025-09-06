Desalojarán familias de los márgenes del río Moctezuma
Ya inició el desfogue de la presa Zimapán; previenen riesgos
CIUDAD VALLES.- Retirarán a gente que vive en las márgenes del río Moctezuma, por el desfogue de la presa Zimapán, que tendrá los primeros aumentos de nivel dentro de un día y medio, a partir de este viernes.
El delegado de Conagua manifestó que estuvo en Querétaro y en Zimapán, respecto del desfoque que se tiene que hacer por el enorme caudal que los ríos San Juan y Tula derramaron en la contención hecha por Comisión Federal de Electricidad y han resuelto que se desalojará en las próximas horas a quienes viven en las márgenes del Moctezuma, que abarca siete municipios: Tamazunchale, Axtla, Matlapa, Huehuetlán, Tampacán, Tanquián y San Vicente.
El agua comenzó a desfogarse a la una de la tarde de este viernes y el cálculo es que para la medianoche del sábado comience a subir el nivel en los ramales que le tocan a este municipio.
Comentó que el Moctezuma está a un 76 por ciento de capacidad y esperan que no haya ninguna eventualidad, aunque se preparan con desalojos y con bombas en caso de desaguar donde haya potenciales anegamientos.
