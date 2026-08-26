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Descarta diputada morenista una alianza con el Verde

Por Miguel Barragán

Agosto 26, 2026 03:00 a.m.
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Descarta diputada morenista una alianza con el Verde
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      CIUDAD VALLES.- La diputada de Valles en el Congreso del Estado, de extracción morenista dijo que todavía no hay una certeza sobre la posibilidad de que su partido y el Verde vayan juntos en la elección del 2027. "Se habla mucho de una no posible alianza", expresó Nancy Jeanine García Martínez a la pregunta sobre el debate que hay acerca de los encuentros y desencuentros de morenistas y verdes en San Luis Potosí hacia la elección a la gubernatura en 2027.

      Expresó que habría que esperar a que las dirigencias nacionales de ambos institutos políticos expongan su postura, aunque aclaró que ella apoyará lo que la dirigencia declare.

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