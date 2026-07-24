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Desconocidos queman dos unidades motrices

Por Carmen Hernández

Julio 24, 2026 03:00 a.m.
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Desconocidos queman dos unidades motrices
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      CIUDAD FERNÁNDEZ.- Desconocidos prenden fuego a 2 vehículos, uno en la calle Morelos y otro en el Ejido del Refugio.  

      El comandante del cuerpo de bomberos Jorge Armando Ruiz Barragán dio a conocer que la madrugada de ayer se recibieron llamadas de auxilio, por dos vehículos envueltos en llamas y que se requería su apoyo para evitar que el fuego se propagara. 

      El primer hecho se registró a las 2:16 de la mañana en la calle Morelos, cuando un vehículo tipo Durango, con placas de Oaxaca, quedó estacionado en ese lugar, pero personas desconocidas le prendieron fuego, el cual consumió el cableado de motor y parte del tablero.  

      El fuego había sido controlado por los oficiales, se llegó a enfriar el motor y el tablero. 

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      Minutos después recibieron otra llamada del Ejido del Refugio, se acudió de inmediato en la calle Emiliano Zapata y Niño Artillero, a unos metros del Monumento, donde personas desconocidas le prendieron fuego a un vehículo, el que también fue consumido por las llamas.

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