Desfile revolucionario será en día hábil

CIUDAD VALLES.- Sin clases el 17 de noviembre y el 20 de noviembre el desfile de la Revolución, de acuerdo con los planes de la Secretaría de Educación.

De acuerdo con el calendario de actividades de la Unidad Regional de Servicios Educativos de la Huasteca Norte (URSEHN), el desfile conmemorativo de la Revolución se hará el día 20 del presente, que es jueves y que es hábil.

El día de asueto, por decreto Presidencial desde el sexenio de Vicente Fox, es el lunes 17 de noviembre, es decir, el lunes, inmediato anterior a la fecha cívica y en ese día no habrá clases y habrá descanso para una buena parte de la base trabajadora, pero el jueves, día hábil, será el magno desfile revolucionario.