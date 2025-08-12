logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ATMÓSFERA MULTICOLOR

Fotogalería

ATMÓSFERA MULTICOLOR

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Desigual choque entre moto y una camioneta

Por Redacción

Agosto 12, 2025 03:00 a.m.
A
Desigual choque entre moto y una camioneta

MATEHUALA.- Un motociclista resultó lesionado al verse involucrado en un choque contra una camioneta en avenida Las Torres, Tránsito y Vialidad acudieron al lugar al igual que las corporaciones de emergencia para la atención del lesionado.

Los hechos se suscitaron la tarde del domingo en avenida Las Torres donde nuevamente el exceso de velocidad y la falta de precaución provocaron que una camioneta se impactara contra una motocicleta, el motociclista salió volando y quedó tirado en el pavimento; testigos del accidente inmediatamente se comunicaron a los números de emergencia para pedir apoyo.

Al lugar acudieron las corporaciones de emergencia para brindarle los primeros auxilios a un hombre que se encontraba tirado en el pavimento, y al ser revisado por los paramédicos presentaba lesiones en diferentes partes del cuerpo, fue abordado a la ambulancia y trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.

Al lugar también llegaron los elementos de Tránsito y Vialidad, quienes estuvieron llevando a cabo las debidas investigaciones para deslindar responsabilidades del accidente; cabe hacer mención que en la Avenida Las Torres es una zona en la que están ocurriendo accidentes constantemente debido a que los conductores de motos y carros manejan a exceso de velocidad y no hacen el alto en la esquina. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Repunta ocupación hotelera en Valles
Repunta ocupación hotelera en Valles

Repunta ocupación hotelera en Valles

SLP

Miguel Barragán

Se reportó un 65 por ciento este fin de semana: Alejandra Soria Treviño

Participa Catorce en Fenapo 2025
Participa Catorce en Fenapo 2025

Participa Catorce en Fenapo 2025

SLP

Jesús Vázquez

Anuncian jornada de servicios gratuitos
Anuncian jornada de servicios gratuitos

Anuncian jornada de servicios gratuitos

SLP

Carmen Hernández

Se llevará a cabo este jueves en la comunidad de San Diego

Retrasan inauguración de edificio de Medicina
Retrasan inauguración de edificio de Medicina

Retrasan inauguración de edificio de Medicina

SLP

Miguel Barragán

No hay manera todavía de contar con energía eléctrica: director