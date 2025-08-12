Desigual choque entre moto y una camioneta

MATEHUALA.- Un motociclista resultó lesionado al verse involucrado en un choque contra una camioneta en avenida Las Torres, Tránsito y Vialidad acudieron al lugar al igual que las corporaciones de emergencia para la atención del lesionado.

Los hechos se suscitaron la tarde del domingo en avenida Las Torres donde nuevamente el exceso de velocidad y la falta de precaución provocaron que una camioneta se impactara contra una motocicleta, el motociclista salió volando y quedó tirado en el pavimento; testigos del accidente inmediatamente se comunicaron a los números de emergencia para pedir apoyo.

Al lugar acudieron las corporaciones de emergencia para brindarle los primeros auxilios a un hombre que se encontraba tirado en el pavimento, y al ser revisado por los paramédicos presentaba lesiones en diferentes partes del cuerpo, fue abordado a la ambulancia y trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.

Al lugar también llegaron los elementos de Tránsito y Vialidad, quienes estuvieron llevando a cabo las debidas investigaciones para deslindar responsabilidades del accidente; cabe hacer mención que en la Avenida Las Torres es una zona en la que están ocurriendo accidentes constantemente debido a que los conductores de motos y carros manejan a exceso de velocidad y no hacen el alto en la esquina.

