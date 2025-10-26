logo pulso
Destacan alumnos del TecNM en evento

Por Jesús Vázquez

Octubre 26, 2025 03:00 a.m.
A
Destacan alumnos del TecNM en evento

Matehuala.- Destacan alumnos del TecNM en evento deportivo a nivel nacional celebrado en Ciudad Madero, Tamaulipas, logrando obtener varios primeros lugares.

El Instituto Tecnológico de Matehuala participó representando a la Región III y los estudiantes de Matehuala lograron sobresalir en varios eventos atléticos. 

La competencia reunió a más de 120 instituciones del TecNM, con el propósito de fortalecer los lazos de convivencia, promover la actividad física y reconocer el talento deportivo de los estudiantes en diversas disciplinas.

El Instituto Tecnológico de Matehuala participó con la representación de dos estudiantes en la disciplina de atletismo, María José Medrano Rodríguez, que participó en salto de longitud, logrando saltar 4.24 y en salto triple, con una distancia de 8.9 metros, también participó Sofía Guadalupe Sosa Álvarez, quedando en los primeros 10 lugares a nivel nacional. 

Ambas alumnas destacaron por su constancia, disciplina y compromiso, demostrando un excelente desempeño deportivo y una actitud ejemplar dentro y fuera de las pistas de competencia.

Durante su participación las estudiantes demostraron un alto nivel de preparación física y técnica, contribuyendo a la proyección del Instituto Tecnológico de Matehuala dentro del ámbito deportivo regional.

Estas jóvenes estudiantes que participaron demostraron ser grandes deportistas poniendo en alto el nombre del Tecnológico de Matehuala, demostrando que en esta zona hay granes atletas.

